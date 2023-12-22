В Лас-Вегасе определился чемпион WPT World Championship, турнира, побивший рекорд по гарантированному призовому фонду. На кону от организаторов Мирового покерного тура оказались 40 000 000 долларов.

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Серьезный покерный ивент собрал 3 835 участников, среди которых было и несколько украинцев. Трое наших, к слову, финишировали в призовой зоне. А сливки собрали участники финального стола, каждый из которых гарантировал себе статус долларового миллионера.



Дэн Сепиол / Фото PokerNews

Дэн Сепиол начал борьбу в топ-6 не с лучшими перспективами на победу. В распоряжении американца было 29 больших блайндов. Впрочем, благодаря своевременной агрессии, которую Сепиол применял в нужные моменты, он возглавил чип-каунт, когда в игре оставалось три игрока. Более того, выстояв в монетке из JJ против AK Эндрю Лихтенбергера, Дэн Сепиол вышел в хедз-ап мощным фаворитом.



Георгиос Сотиропулос / Фото PokerNews

В какой-то момент преимущество американца по количеству фишек над Георгиосом Сотиропулосом составило 11-1. Грек, однако, долго сопротивлялся, но не сумел утащить титул у того, кто больше всего этого заслуживал. Сотиропулосу досталось 4 167 246 долларов призовых. А вот чемпион забрал 5 282 954 долларов, что, конечно же, является его бест-кешем. До этой победы Дэн Сепиол за всю карьеру выиграл в живых турнирах в четыре раза меньше.