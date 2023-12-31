Украинцы мощно начали новый покерный сезон 2023. Крупнейшими событиями января были WSOP Circuit в чешском Розвадове и покерный фестиваль PCA на Багамах. Наши игроки сумели отличиться на обеих сериях.

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Денис Федоренко принес Украине первый покерный трофей в 2023 году. Он стал лучшим в турнире по 5-карточной Омахе, выиграв в Розвадове золотой перстень WSOP Circuit. На Багамах лучший результат среди наших игроков показал Игорь Ярошевский. Опытный регуляр стал вторым в турнире $10 200 PSPC Warm-Up. Отличился на РСА и лучший покерист Украины-2022 Андрей Любовецкий, финишировавший пятым в хайроллерском событии по Омахе с бай-ином 25 000 долларов.

Игорь Ярошевский / Фото triton-series.com

Начало года ознаменовалось историческим успехом украинцев в онлайн-покере. В самом престижном хайроллерском турнире за 10 300 долларов сразу двое наших игроков оказались за финальным столом. Причем это был особый "миллионник" со многими отборочными днями, благодаря чему призовой фонд турнира составил фантастические 11 560 000 долларов.

Владимир Паламарь и 21-летний стример "Kostya Jock" обошли таких звездных хайроллеров, как Никита Бодяковский, Юрий Дзивилевский и Педро Гараньяни. Единственным, кто выстоял против украинцев, оказался игрок из Мексики с ником "Hawwww". В итоге "Kostya Jock" занял 3 место (942 500 долларов призовых), а Владимир Паламарь проиграл хедз-ап (1 222 007 долларов призовых).

После завершения WSOP Circuit в Розвадове и фестиваля PCA-2023 главным покерным событием стал этап EPT в Париже. Французскую столицу посетили многие украинские регуляры. Один из турниров европейского покерного тура выиграл бывший киберспортсмен Илья Коробкин.

Илья "ALOHADANCE" Коробкин / pokerstars.com

Вскоре украинцы отправились покорять испанскую столицу. На этапе Estrellas Poker Tour в Мадриде наши игроки записали на свой счет одну победу, 8 финальных столов и 14 призовых мест. Трофей поднял над головой Олег Охотский. Весь свой выигрыш он передал на помощь ВСУ.

В этом году Украина могла получить своего первого чемпиона на PokerGO Tour. В Лас-Вегасе близок к победе оказался Станислав Галатенко. Продемонстрировав уверенную игру в турнире по Омахе с бай-ином 5 000 долларов, украинец обошел таких покерных звезд, как Даниэль Негреану, Итан Яу, Бен Лэмб, Фил Гальфонд, Алекс Ливингстон и занял 3 место.

Станислав Галатенко / Фото pgt.com

Знаковую победу в 2023 году в онлайне одержал Андрей Любовецкий. Украинцу покорился хайроллерский турнир в Super MILLION$ с увеличенным призовым фондом. Владелец двух браслетов WSOPE оформил победу, которая принесла ему рекордные 1 184 690 долларов призовых.

Летом все внимание покерного мира было приковано к Мировой серии в Лас-Вегасе. Украину представляли более полусотни спортсменов, сумевших оформить более 140 ITM на общую сумму призовых около 5 000 000 долларов. Это был один из самых успешных результатов для нашей страны за все время.

Главными триумфаторами стали Вадим Шлёз, выигравший золотой браслет WSOP, а также Руслан Придрик – участник финального стола Main Event WSOP. Украинец занял итоговое 5 место, получив рекордный приз – 2 400 000 долларов. Также стоит отметить 3 места Станислава Галатенко в турнире $10 000 Pot Limit Omaha, Ольги Ермольчевой в событии $1 500 Shootout и Сергея Поповича в турнире по Badugi.

Руслан Придрик / Фото PokerNews

Победные традиции украинцы продолжили осенью на этапах EPT и Triton Poker. На Кипре Михаил Демиденко занял 6 место в турнире Eureka Main Event, в Монте-Карло на Triton Super High Roller Series Игорь Ярошевский занял 5 место в событии за 25 000 долларов и 9 место в турнире за 30 000 долларов. Затем украинцы отправились в Прагу, где проводился заключительный этап EPT. Украина завоевала 2 титула – отличились Олег Васильченко и Артем Тулюпа.

Под конец года мог воплотить свою покерную мечту Назар Бугаев. Впервые Мировую серию проводили зимой на Багамских островах. В первом же браслетном турнире WSOP Paradise мог завоевать трофей украинский игрок. Но в хедз-апе удача была на стороне соперника.

Назар Бугаев / Фото wsop.com

В 2023 году украинские покеристы посещали самые престижные серии, одержав немало побед. Наши спортсмены заявили о себе на весь мир, не забывая о самом главном – отдавать часть выигранных денег на нужды Вооруженных сил Украины. Новый покерный сезон стартует совсем скоро. Чешское казино King's Resort в Розвадове проведет этап WSOP Circuit с 3 по 16 января.