Українці потужно розпочали новий покерний сезон 2023. Найбільшими подіями січня були WSOP Circuit у чеському Розвадові та покерний фестиваль PCA на Багамах. Наші гравці зуміли відзначитись на обох серіях.

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Денис Федоренко приніс Україні перший покерний трофей у 2023 році. Він став кращим у турнірі з 5-карткової Омахи, вигравши у Розвадові золотий перстень WSOP Circuit. На Багамах найкраще виступив Ігор Ярошевський. Досвідчений регуляр посів 2 місце у турнірі $10 200 PSPC Warm-Up. Також на РСА відзначився й найкращий покерист України-2022 Андрій Любовецький, фінішувавши п'ятим у хайролерській події з Омахи за 25 000 доларів.

Ігор Ярошевський / Фото triton-series.com

Початок року ознаменувався історичним успіхом українців в онлайн-покері. У найпрестижнішому хайролерському турнірі за 10 300 доларів одразу двоє наших гравців опинилися за фінальним столом. Причому це був особливий "мільйонник" з багатьма відбірковими днями, завдяки чому призовий фонд турніру склав фантастичні 11 560 000 доларів.

Володимир Паламар та 21-річний стример "Kostya Jock" обійшли таких зіркових хайролерів, як Микита Бодяковський, Юрій Дзивілевський та Педро Гараньяні. Єдиним, хто вистояв проти українців – це гравець з Мексики з ніком "Hawwww". У підсумку "Kostya Jock" посів 3 місце (942 500 доларів призових), а Володимир Паламар поступився у хедз-апі (1 222 007 доларів призових).

Після завершення WSOP Circuit у Розвадові та фестивалю PCA-2023 головною покерною подією став етап EPT у Парижі. Французьку столицю відвідало багато українських спортсменів. Один із турнірів європейського покерного туру виграв колишній кіберспортсмен Ілля Коробкін.

Ілля "ALOHADANCE" Коробкін / pokerstars.com

Невдовзі українці вирушили підкорювати іспанську столицю. На етапі Estrellas Poker Tour у Мадриді наші гравці записали на свій рахунок одну перемогу, 8 фінальних столів та 14 призових місць. Трофей підняв над головою Олег Охотський. Весь свій виграш він передав на допомогу ЗСУ.

Цьогоріч Україна могла отримати свого першого чемпіона на PokerGO Tour. У Лас-Вегасі близьким до перемоги був Станіслав Галатенко. Продемонструвавши впевнену гру в турнірі з Омахи з бай-іном 5 000 доларів, українець обійшов таких зірок покеру, як Даніель Негреану, Ітан Яу, Бен Лемб, Філ Гальфонд, Алекс Лівінгстон та посів 3 місце.

Станіслав Галатенко / Фото pgt.com

Знакову перемогу 2023 року в онлайні здобув Андрій Любовецький. Українцю підкорився хайролерський турнір у Super MILLION$ зі збільшеним призовим фондом. Володар двох браслетів WSOPE оформив результат, який приніс йому рекордні 1 184 690 доларів призових.

Влітку вся увага покерного світу була прикута до Світової серії у Лас-Вегасі. Україну представляли понад півсотні спортсменів, які зуміли оформити 140 ITM на загальну суму призових майже 5 000 000 доларів. Це був один із найуспішніших виступів на WSOP за весь час.

Головними тріумфаторами Світової серії стали Вадим Шльоз, який виграв браслет WSOP, а також Руслан Придрик – учасник фінального столу Main Event WSOP. Українець посів підсумкове 5 місце, отримавши рекордний приз – 2 400 000 доларів. Також варто відзначити треті місця Станіслава Галатенка у турнірі $10 000 Pot Limit Omaha, Ольги Єрмольчової у події $1 500 Shootout та Сергія Поповича у турнірі з Badugi.

Руслан Придрик / Фото PokerNews

Переможні традиції українці продовжили восени на етапах EPT та Triton Poker. На Кіпрі Михайло Демиденко посів 6 місце у турнірі Eureka Main Event, на Triton Super High Roller Series у Монте-Карло Ігор Ярошевський посів 5 місце у події за 25 000 доларів та 9 місце у турнірі за 30 000 доларів. Далі українці вирушили до Праги, де проводився заключний етап EPT. Українці завоювали 2 трофеї – відзначилися Олег Васильченко та Артем Тулюпа.

Під кінець року міг втілити свою покерну мрію Назар Бугайов. Вперше Світову серію проводили взимку на Багамських островах. У першому браслетному турнірі WSOP Paradise міг завоювати трофей український гравець. Але в хедз-апі успіх був на боці суперника.

Назар Бугайов / Фото wsop.com

У 2023 році українські покеристи відвідували найпрестижніші серії, здобувши чимало перемог. Наші спортсмени заявили про себе на весь світ, не забуваючи про найголовніше – віддавати частину виграних грошей на потреби Збройних сил України. Новий покерний сезон стартує зовсім скоро. Чеське казино King's Resort у Розвадові проведе етап WSOP Circuit з 3 по 16 січня.