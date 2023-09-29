Главное событие Мировой покерной серии в 2023 году собрало рекордное количество участников. Турнир штурмовали 10 043 игрока, а все лавры достались профессионалу, а по совместительству инженеру-программисту, Даниэлю Вейнману.

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Своему триумфу 35-летний американец из Атланты обязан прежде всего друзьям. Именно они убедили будущего чемпиона прилететь в Лас-Вегас и бросить вызов солидной килополяне, инвестировав 10 000 долларов.



Даниэль Вейнман с друзьями / Фото WSOP

Отдать должок Уэйнман обязан и ее величеству фортуне, которая вытащила из колоды один из двух аутов, когда на кону стояла турнирная жизнь Даниэля. В восьмой день Main Event карманные J-J Вейнмана утерли нос Q-Q и K-K.

Тот счастливый кулер позволил Вейнману захватить лидерство в турнире и заложить фундамент будущей победы, принесшей чемпиону 12 100 000 долларов призовых. Это на 100 тысяч больше, чем предыдущий рекордный результат, который в 2006 году оформил Джейми Голд.

Долго почивать на лаврах новоиспеченный чемпион мира по покеру не собирался. Уже на следующей неделе Даниэль Вейнман вернулся на работу – в кресло инженера-программиста в RF Poker, компании, обеспечивающей эксплуатацию и заботящейся о безопасности покерных прямых трансляций.



Даниэль Вейнман за работой / Фото Dailystar

В свободное от работы время американец отдается не только интеллектуальной игре. Вейнман ярый гольфист, которому как-то посчастливилось делить лунки с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Знал бы миллиардер, что имеет дело с таким горячим парнем, наверное, не рискнул бы соревноваться с Даниэлем. Как-то, признается наш герой, потерял работу в кинотеатре, потому что начистил рожу своему менеджеру.