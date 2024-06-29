Ровно 20 лет назад, в 2004-м, Реймер победил на WSOP Main Event. Это произошло через год после того, как чемпионом стал бухгалтер Крис Манимейкер, спровоцировав начало покерной лихорадки. В турнире, где победил Крис участвовали 839 покеристов, а в том, где торжествовал Грер – уже втрое больше. Реймер заработал невероятные 5 миллионов долларов.

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Пока турнир не начали показывать на ТВ, никто меня не узнавал. А потом начались эфиры ESPN – и я вдруг превратился в звезду. Повез 7-летнюю дочь в Диснейленд и шагу там не мог ступить. Ко мне по 100 человек в день подходили фотографироваться. Приходил в магазин за продуктами – и меня даже там мгновенно обступали. С того времени, конечно, все это более-менее прошло. В покерных клубах меня, конечно, все знают, но по улицам давно хожу спокойно,

– вспоминает Реймер.

До своего успеха в Main Event Реймер работал юристом. Говорит, занимался бы этим до сих пор, если бы не та победа. В то же время чемпион признает, что невероятный успех принес в его жизнь не только положительные изменения.

Подписал контракт с Poker Stars и по полгода начал ездить по миру. Было круто, но семейная жизнь пострадала. Я не жалуюсь, конечно, было бы странно. Но карьера покер-про, внезапно свалившаяся на меня, ударила по семье, тут двух мыслей быть не может. Всегда советую людям не бросать учебу или работу ради покера. Это не слишком надежная карьера. И большинство людей, которые о ней мечтают, не дождутся успеха, на который рассчитывают,

– признается Грег.

Как бы там ни было, сам Реймер выиграл за карьеру более 8 миллионов долларов и не жалеет о собственном выборе стать покерным профессионалом.

Негреану сломал проклятие

Звездный канадский покерист Даниэль Негреану выиграл свой седьмой в карьере и первый за последние 11 лет браслет WSOP. Этот успех принес Негреану 1,1 миллиона долларов.