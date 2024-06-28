Как превратить 1 500 в 1 250 000 долларов? Приезжайте в Лас-Вегас, купите билет на турнир Millionaire Maker по Безлимитному Холдему и в течение 5 дней переиграйте 10 938 соперников. Франко Спитале с задачей справился на отлично.

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За финальным столом у аргентинца была самая громкая группа поддержки. Несколько десятков болельщиков настолько живо топили за Спитале, что казалось, будто это финал чемпионата мира с участием сборной Аргентины. Покерный Месси, в конце концов, не подвел.

Видео с Youtube-канала PokerNews

Переиграв в хедз-апе Джастина Кэри (1 001 169 долларов призовых), Франо Спитале не только оформил свой бест-кэш в карьере, но и получил свой первый золотой браслет. Трофей посвятил своей дочери Эмме. После того как хорошо отпразднует и отоспится, аргентинец нацелен славно выступить и в Главном событии, которое стартует 3-го июля.

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