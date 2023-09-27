44-й президент США Барак Обама просто сходит с ума от баскетбола, а одного из его предшественников Билла Клинтона трудно было оторвать от клюшки для гольфа. Ричард Никсон, пришедший к власти на рубеже 60-х – 70-х годов прошлого века, также имел своего фаворита среди самых популярных американских игр.

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37-й президент Соединенных Штатов был большим поклонником покера и, пожалуй, великим мастером блефа. Не исключено, что отсюда и его прозвище – "Tricky Dick" (Мошенник Дик). О выдающихся покерных регалиях Никсона, конечно, никто не слышал, но биографы экс-президента США утверждают, что капитал на свою первую предвыборную кампанию Никсон выиграл именно в покер.



Президенты США играют в покер / Фото Ebay

О какой сумме идет речь, история умалчивает. Чего не скажешь о Вотергейтском скандале, разразившемся в июне 1972 года. В вашингтонском комплексе Уотергейт были задержаны 5 человек, которые шпионили за лагерем конкурентов Никсона – демократами и их лидером Джорджем Макговерном.



Ричард Никсон / Фото New York Times

Ниточка прогнозируемо вела в овальный кабинет действующего хозяина Белого дома. Следовательно, Ричард Никсон стал первым и до сих пор единственным президентом США, который был вынужден подать в отставку. Как ни крути, ни покер, ни большая политика мошенничества не прощают.