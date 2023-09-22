Энни Джаст начинала карьеру вместе с мужем в качестве опционного трейдера. Во время пандемии им удалось закрепиться на мировом рынке финансовых технологий и существенно увеличить и без того значительное богатство.

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Еще в начале карьеры Энни Джаст заметила, что женщины не любят рисковать и плохо распределяют капитал. По мнению миллиардерши, покер является зеркальным отражением рынка опционов. Исследования также подтверждают схожесть покерных навыков и когнитивных способностей, характерных для успешных инвесторов.

Энни Джаст / Фото time.com

Среди титанов трейдинга немало покеристов. Например, инвестор-миллиардер Хамат Палихатития и Дэвид Эйнхорн из Greenlight Capital, выигравший более 5 000 000 долларов в покерных турнирах. Энни Джаст решила сделать акцент на женщинах, основав специализированную компанию Poker Power.

Покер – это набор инструментов, которые нужно найти и использовать, – уверена Энни Джаст.

На занятиях женщинам объясняют правила игры, стратегию и другие базовые вещи. Благодаря Poker Power Энни Джаст привлекла к покеру уже более 32 000 женщин из 40 стран мира. Американская миллиардерша уверена, что благодаря своим проектам ей удастся увеличить количество женщин, занимающих руководящие должности в разных сферах.