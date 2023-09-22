Енні Джаст розпочинала кар'єру опціонним трейдером разом зі своїм чоловіком. Під час пандемії вони закріпились на світовому ринку фінансових технологій, суттєво збільшивши статки своїх компаній.

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Ще на початку кар'єри Енні Джаст помітила, що жінки не люблять ризикувати та погано розподіляють капітал. На думку мільярдерки, покер є дзеркальним відображенням ринку опціонів. Дослідження також підтверджують схожість навичок у покері та когнітивних здібностях, які характерні для успішних інвесторів.

Енні Джаст / Фото time.com

Серед титанів трейдингу чимало покеристів. Наприклад, інвестор-мільярдер Хамат Паліхапітія та Девід Ейнхорн із Greenlight Capital, який виграв у покер понад 5 000 000 доларів. Енні Джаст зробила акцент на жінках, заснувавши спеціалізовану компанію Poker Power.

Покер – це набір інструментів, який потрібно знайти та використовувати, – каже Енні Джаст.

На заняттях жінкам пояснюють правила гри, стратегію та інші базові речі. Завдяки Poker Power Енні Джаст уже залучила до покеру понад 32 000 жінок із 40 країн світу. Американська мільярдерка впевнена, що завдяки своїм проєктам їй вдасться збільшити кількість жінок, які обіймають керівні посади у різних сферах.