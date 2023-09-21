В мережі Інтернет триває онлайн-версія Світової серії покеру, не пасуть задніх тут і українці. Могли отримати другого власника золотого браслету в рамках WSOP Online 2023.

До теми Українська сенсація на EPT Barcelona: Володимир Дрокін виграв понад 60 000 євро

Івент із Безлімітного Холдему з бай-іном 400 доларів зібрав аж 10 812 входів. Боротись було за що – призовий фонд здолав позначку у 4 000 000. Український покерист Володимир Бартко, який у свій нік-нейм інтегрував ім’я найвідомішого українського дисидента, пройшов довгий шлях і не впорався лише з одним суперником.

За фінальним столом балом правив представник Індії Ааюш Ар'я, який закінчив турнірне життя одразу шести опонентів. Упорався й з українцем, влучивши у вирішальній роздачі у дві пари з 9-6 різними. Приз для віце-чемпіона з України – 243 297 доларів. Золотий браслет і 331 878 баксів поїхали до Індії.