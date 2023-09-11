На цьогорічній серії WSOP Online Україна вже має гучну перемогу. У наймасовішому турнірі серії з бай-іном 210 доларів, де було зафіксовано приголомшливі 51 211 входів, браслет завоював Юрій Олійник. Разом із трофеєм українець отримав понад 360 000 доларів призових.

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Серія WSOP Online проводиться лише третій рік, а Україна вже має 5 чемпіонів престижних покерних змагань. Згадаємо поіменно всіх тріумфаторів.

Дмитро Бистровзоров (приз – 227 906 доларів)

Дмитро Бистровзоров / Фото kings-resort.com

На дебютному WSOP Online у 2020 році українець Дмитро Бистровзоров виграв турнір No Limit Hold'em Deepstack Championship із бай-іном 600 доларів. Ця подія зібрала 2 911 входів, а призовий фонд склав 1 659 270 доларів.

Фінальний стіл українець починав зі стеком всього 20 ВБ. Проте вдалося швидко подвоїтися з КК проти А8 португальця Торре. Надалі Дмитро Бистровзоров нарощував стек і був чип-лідером у 4-максі. У хедз-апі українець переграв австрійця Флоріана Гагуша, отримавши разом із браслетом WSOP понад 227 000 доларів призових.

Андрій Держипільський (приз – 154 322 долари)

Уже на дебютному WSOP Online Андрій Держипільський був дуже близько, щоб завоювати браслет, але посів 5 місце. У наступному році українець вже дійшов до мети, забравши омріяний трофей. Досвідчений регуляр став найкращим у турнірі з бай-іном 840 доларів.

У хедз-апі на українця чекала справжня битва з бразильцем Лучіано Холландом. Їхнє протистояння віч-на-віч тривало цілу годину. У фінальному виставленні з АК проти пари п'ятірок Андрій отримав туза на флопі, здобувши важливу перемогу.

Влад Мартиненко (приз – 250 198 доларів)

У 2021 році Україна отримала ще одного чемпіона. За фінальний стіл турніру з бай-іном 1 500 доларів пробився Влад Мартиненко. Важливою роздачею на шляху до перемоги стало виставлення JJ проти QQ, в якому українець знайшов потрібні аути.

У хедз-апі Мартиненку протистояв відомий американський гравець Фараз Джака. У фінальному виставленні А7 проти А6, Влад спіймав семірку. Перемога на WSOP Online принесла українцеві понад 250 000 доларів.

Руслан Ришко (приз – 282 585 доларів)

У 2021 році українські покеристи тричі тріумфували на WSOP Online. Ще одним володарем браслета став Руслан Ришко. Він подолав величезне поле у турнірі з бай-іном 210 доларів, де було зафіксовано 14 162 входів.

За фінальним столом боролися двоє українців – Руслан Ришко та Олег Васильченко. Чип-лідером фіналки був Ришко, який не віддав переваги до самого кінця. У фінальному виставленні він з парою п'ятірок переграв А4.