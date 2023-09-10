Більшість шанувальників інтелектуальної гри, звісно, бачили і оцінили фільм "Шулери" 1998 року. Чого лише варті сцени із хедз-ап батлами героїв Мета Деймона і Джона Малковіча. Немало пристрастей горіло і за лаштунками знімального процесу.

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А чи знали ви, що Майк Макдермот, він же Мет Деймон, перед тим як зійтись за овальним столом із Тедді КДБ, отримав прочуханки від легенди покеру. Річ у тім, що Деймон та інші зірки "Шулерів", реліз якого відбувся у вересні 1998 року, займались промоцією фільму на головному покерному фестивалі планети.



Мет Деймон і Дойл Брансон на WSOP / Фото PokerNews

Так от, в Головній події WSOP Мету Деймону не пощастило зійтись в суворому кулері із дворазовим чемпіоном світу Дойлом Брансоном. Кишенькових королів голлівудської зірки проковтнули тузи зірки покерної. "Ненавиджу з тобою так чинити, Метті, але…", – сказав Брансон, і закінчив турнірне життя Деймона.



Мет Деймон за грою в покер / Фото Theringer

Ще один цікавий епізод, який фактично дав життя "Шулерам". Музою сценариста фільму Браяна Коппельмана стала невдала покерна сесія у підпільному клубі Нью-Йорку в 1995 році. Залишивши 750 баксів місцевим акулами, Коппельман вирішив відігратись чужими руками. Створив героя – Майка Макдермота, а той на блакитних екранах взяв повноцінний реванш.



Кріс Фергюсон / Фото PokerNews

Ну і насамкінець жарт, чи то пак, професійна мудрість. Легенди покеру, коментуючи стрічку "Шулери", залишили чимало цікавих фраз. Але цитата Кріса Фергюсона, як то кажуть, на всі гроші. "Яка різниця між великою сирною піцою і покерним гравцем", – запитує Фергюсон. "Велика піца, на відміну від покериста, здатна нагодувати родину із чотирьох осіб".

Мораль проста – грайте в покер відповідально і по банкролу, не цурайтесь навчатись і вдосконалюватись, і тоді вистачить і на піцу і на інші смаколики.