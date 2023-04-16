Річ у тім, що у фільм "Шулери" мимоволі дає "шкідливі" поради, які можуть загубити кар'єру покеристам-початківцям. Про найголовніші з них і поговоримо у нашому матеріалі.

Пізнавально Книги про покер: література, яка допоможе гравцям-початківцям підвищити свій рівень

Ігнорування банкролу

Ледь не з першої сцени Майк МакДермотт (Метт Деймон) закуповується для нелегальної гри на всі гроші та бере 30 000 доларів. Це найгірша порада, яка тільки існує у покері. Думка, що саме сьогодні в одному конкретному турнірі ти зможеш перемогти – величезна помилка. Питання банкрол-менеджменту, навпаки, є одним із найважливіших у покері.

Одного таланту у покері замало

З перших сцен показують, що Майк – справжній вундеркінд і покерний геній. Однак у сучасних реаліях цього недостатньо, щоб стабільно вигравати у покері. Для того, щоб на дистанції залишатися "плюсовим" гравцем, необхідно багато працювати, розбирати роздачі, занурюватися у різноманітні програми та багато іншого.

Трейлер фільму "Шулери": дивитися відео

Гра на емоціях/під впливом его

Майк МакДермотт регулярно піддається емоціям і не може їх контролювати. Доля дає йому кілька шансів "зав'язати", але щоразу історія повторюється, і він знову опиняється за покерним столом. Важливо, щоб покер не перетворився на ігрову залежність.

Перебільшена важливість "теллсів"

Немає ніяких сумнівів, що невербальна комунікація є важливим фактором "підказки" в офлайні. Однак у фільмі "Шулери" їхня роль занадто перебільшена. Фізичні "теллси" у кращому разі ненадійні, а у гіршому можуть призвести до невірних висновків.

Кожна із цих "шкідливих" порад не робить фільм "Шулери" поганою кінострічкою. Він залишатиметься один із найкращих ще багато років та вважається класикою жанру. До речі, останнім часом з'являється все більше чуток про зйомки другої частини або ремейку.

Метт Деймон грає на Світовій серії покеру / Фото pokerlogia.com

Цікаві факти про фільм "Шулери"