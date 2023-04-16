Дело в том, что в фильме "Шулера" есть "вредные" советы, которые могут пагубно повлиять на карьеру начинающих покеристов. Про самые главные из них поговорим в нашем материале.
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Игнорирование банкролла
Едва ли не с первой сцены Майк МакДермотт (Мэтт Деймон) закупается для нелегальной игры на все свои деньги, внося 30 000 долларов. Это худший совет, который только существует в покере. Мысль, что именно сегодня в одном конкретном турнире ты сможешь победить является ошибочной. Напротив, вопрос банкролл-менеджмента – ключевой в покере.
Одного таланта в покере мало
С первых сцен показывают, что Майк – настоящий вундеркинд и покерный гений. Однако в современных реалиях этого недостаточно, чтобы стабильно выигрывать. Для того чтобы на дистанции оставаться "плюсовым" игроком, необходимо много работать, разбирать раздачи, погружаться в программы.
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Игра на эмоциях/под воздействием эго
Майк МакДермотт регулярно подвергается эмоциям и не может их контролировать. Судьба дает ему несколько шансов "завязать", но каждый раз история повторяется, и он снова садится за покерный стол.
Преувеличенная важность "теллсов"
Нет никаких сомнений, что невербальная коммуникация является подсказкой в офлайне. Однако в фильме "Шулера" их роль слишком преувеличена. Физические "теллсы" в лучшем случае ненадёжны, а в худшем могут привести к неверным выводам.
Каждый их этих "вредных" советов не делает фильм "Шулера" плохим. На сегодня он считается классикой жанра. Кстати, в последнее время появляется всё больше слухов о съемках второй части или ремейке.
Мэтт Деймон играет на Мировой серии покера / Фото pokerlogia.com
Интересные факты о фильме
- Мэтт Деймон, сыгравший главную роль, в реальной жизни увлекается покером. Он даже участвовал в самой престижной покерной серии WSOP в Лас-Вегасе;
- В фильме снимается известный покерист Джонни Чен в роли самого себя. Согласиться на съемки его подтолкнула дочь, которая очень хотела познакомиться с Мэттом Деймоном;
- Брайан Коппельман признался, что идея написать сценарий фильма пришла после того, как он посетил одно из подпольных казино в Нью-Йорке, где проиграл 750 долларов;
- В фильме главный герой хранит деньги в книге легендарного Дойла Брансона "Суперсистема" и цитирует несколько фраз из неё.