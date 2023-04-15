Професійний покер потребує знань. Успішні гравці відкривають власні школи та проводять курси, але зрозуміти основи можна й за допомогою спеціальної літератури. У нашому матеріалі пропонуємо список книг, що будуть корисними для всіх покеристів.

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"Харрінгтон про Холдем" ("Harrington on Hold'em")

Ден Харрінгтон – професійний гравець у покер із великим стажем. З його найвідомішою книгою познайомилися тисячі, а може й мільйони МТТ-гравців. Автор розповідає про стилі гри, на що треба звертати увагу за столом, розкриває основи розуміння префлоп-гри та турнірної динаміки. Перший та другий том присвячені теорії гри, де наводяться приклади роздач. У третьому лише наочні приклади роздач.

"Теорія покеру" ("The Theory of Poker")

Це одна з 17 книг легендарного автора покерної літератури Девіда Скланскі. У книзі "Теорія покеру" обговорюються базові концепції, що застосовуються майже у всіх видах покеру, включно з такими як Стад, Разз та Лоу-бол. Скланскі приділяє увагу базовим поняттям позицій, особливостям блефу, психології, принципам підрахунку потенційних шансів та іншим важливим аспектам покеру.

"Покер: детальний план" ("The Poker Blueprint: Advanced Strategies")

Книга Трі Нгуєна та Аарона Девіса присвячена математичній складовій покеру. Це своєрідний підручник для гравців мікролімітів. У його книзі пояснюється, що таке діапазон рук, ймовірність у покері та еквіті. Окремі розділи присвячені тільки грі на постфлопі, а також рекомендаціям щодо грамотного використання 3-бетів та 4-бетів. Вивчивши ці стратегії, можна швидко отримати перевагу над гравцями низьких лімітів.

"Покер. Ігри розуму" ("The Mental Game of Poker")

Обкладинка книги / Фото kobo.com

Книга Джереда Тендлера "Покер. Ігри розуму" повністю присвячена актуальним питанням психології, з якими регулярно зіштовхуються покеристи будь-якого рівня. У ній автор аналізує як розібратися з тильтом, втратою мотивації у покері, повернути собі впевненість та контроль над собою. Книга буде справді корисною тим гравцям, які налаштовані працювати над собою.

"Мова жестів" ("Book of Poker Tells")

Це книга експерта у галузі психології живої гри Майка Каро, відомого як "Божевільний геній покеру". У його навчальному посібнику гравці знайдуть рекомендації та поради, що дозволять не тільки "читати думки" опонентів, але й збити їх з пантелику. Автор вчить хитрим тактикам та психологічним трюкам. Сам Майк Каро є дворазовим чемпіоном світу з покеру, що викликає довіру збоку читачів.