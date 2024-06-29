Из-за плотного графика Мировой серии покера игроки-гриндеры часто вынуждены менять свои планы. Можно банально не успеть уложиться в регламентированные рамки турнира.

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Том Дван намеревался присоединиться к рекордному количеству участников в турнире 10K PLO Championship, который впервые собрал 811 входов. Американец внес бай-ин и пришел за свой игровой стол, впрочем был вынужден вернуть стек и отправиться на трибуны.

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Дело в том, что согласно правилам WSOP в турнирах с бай-ином от 10 000 долларов игрок должен стоять в очереди до начала следующего уровня после закрытия поздней регистрации и ждать приглашения за свой стол. Дван этим нюансом, очевидно, пренебрег, а идти на уступки даже такой звезде организаторы отказались.

Я в страшном тилте. Должно быть какое-то решение для игроков, которые хотят играть, а не пытаются быть нитами. Из-за таких правил регуляры все больше предпочитают частные игры, -

прокомментировал ситуацию Том Дван.

Коллегу по цеху, следует сказать, поддержали немало известных покеристов, как Патрик Леонард и Крис Брюэр. Они апеллируют к организаторам WSOP, чтобы те пересмотрели все спорные моменты в правилах.

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Такого покерного неистовства вы точно еще не видели. В одной из раздач соперники 8 раз крутили ривер, а ненасытный Алан Китинг проиграл огромную сумму денег футболисту Неймару.