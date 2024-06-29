Через щільний графік Світової серії покеру гравці-гріндери часто змушені змінювати свої плани. Можна банально не встигнути вкластись у регламентовані рамки турніру.

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Том Дван мав намір долучитись до рекордної кількості учасників в турнірі 10K PLO Championship, який уперше зібрав 811 входів. Американець вніс бай-ін і прийшов за свій ігровий стіл, утім був змушений повернути стек і відправитись на трибуни.

Відео із соцмережі Х PokerNews

Річ у тім, що згідно з правилами WSOP в турнірах з бай-іном від 10 000 доларів гравець повинен стояти в черзі до початку наступного рівня після закриття пізньої реєстрації і чекати запрошення за свій стіл. Дван цим нюансом, вочевидь, знехтував, а іти на поступки навіть такій зірці організатори відмовились.

Я у страшному тілті. Повинно бути якесь рішення для гравців, які хочуть грати, а не намагаються бути нітами. Через такі правила регуляри все більше надають перевагу приватним іграм, -

прокоментував ситуацію Том Дван.

Колегу по цеху, слід сказати, підтримали чимало відомих покеристів, як то Патрік Леонард та Кріс Брюер. Вони апелюють до організаторів WSOP, аби ті переглянули усі спірні моменти у правилах.

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Такого покерного шаленства ви точно ще не бачили. В одній із роздач суперники 8 разів крутили рівер, а ненаситний Алан Кітінг програв кругленьку суму футболісту Неймару.