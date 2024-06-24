Один із епізодів популярного покерного шоу Hustler Casino Live надовго запам’ятається глядачам завдяки, насамперед, цій роздачі. Головні дійові особи – футболіст Неймар і покерист-мільйонер Алан Кітінг.

До теми Фаталіті на рівері: легенду покеру знищив один єдиний аут з колоди – приголомшливе відео

У 3-бет поті одразу четверо гравців зайшли на флоп 9-2-Q. Зокрема, Неймар із 9-5о зібрав другу пару, а Кітінг із А-4s – натсове флеш-дро. Після незначного екшену і бланкової шістки на тьорні у грі залишились лише двоє найбільш упертих гравців. Алан на своїх дровах оголосив ол-інн і отримав сміливий кол від футболіста – той ризикнув 74.4К лише із другою парою.



Алан Кітінг / Фото gambleonline.co

Відкривати рівер вирішили двічі – у першому випадку бубнова трійка довершила флеш Кітінгу, згодом хрестова 5 гарантувала половину банку Неймару, але опонент футбольної зірки із таким розкладом миритись не хотів.

Кітінг запропонував ще раз відкрити рівер, побившись об заклад на 50 000 доларів, Неймар без вагань погодився і виграв. Зрештою, чарівник мֹ’яча не надто пручався, коли суперник знову і знову пропонував повторити, навіть уже із вищими ставками. У підсумку, божевільні ігрища коштували Кітінгу 360 000 доларів на рівному місці. Дилер 6 разів додатково відкривав рівер і усі спроби завершились на користь бразильця.

Відео з мережі Х Hustler Casino Live

Саме Неймар завершив сесію із найбільшим профітом, завдяки американському спонсору, – 306 000 доларів. Алан Кітінг недорахувався майже півмільйона баксів, зате подарував справжнє шоу глядачам, застерігши їх від подібних вчинків.

Поклав до кишені частину стеку суперника: легенда покеру влип у скандал

WSOP хоч і є однією з найкраще організованих серій у світі покеру, все ж рідко минає без гучних скандалів. На жаль, не обійшлося без чогось подібного і в 2024-му.