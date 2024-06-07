Еріку Сайделу майже за 40 років покерної кар’єри довелось побачити чимало божевільних роздач, неодноразово фортуна була неприхильна і до самого члена "Зали Слави" світового покеру. Зрештою, один із таких епізодів американець пережив на цьогорічному WSOP, де полює на свій 11-й золотий браслет.

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В турнірі з Безлімітного Холдему з бай-іном 5 000 доларів у грі залишався лише 21 учасник із 660, серед претендентів на титул був і Сайдел, але став жертвою жорстокого кулера. Американець відкрив Q-4 пікові з малого блайнду і отримав кол від ВБ Семі Бечахеда. Останній із 9-7s, як і Сайдел, також влучив у флеш-дро на флопі 2-10-Q, а піковий валет обом закрив флеш на тьорні.

Відео з мережі X PokerGO

Сайдел на правах власника старшої комбінації зіграв чек-рейз і отримав жаданий олл-ін від суперника. У Бечахеда залишалось лише 2% на перемогу, йому підходив єдиний аут – пікова вісімка. Власне вона і завершила турнірне життя легенди – його опонент зібрав другу за силою комбінацію у покері – стріт-флеш. Як компенсацію, за 21-ше місце Ерік Сайдел отримав 26 007 доларів призових.

Покериста брутально переїхали на баблі WSOP в турнірі за 5 000 доларів – відео

Мартін Стаусхольм має усі шанси вибороти звання найбільш невезучого гравця цьогорічного WSOP. Данський покерист примудрився вилетіти з турніру, отримавши на флопі майже сто відсотків на перемогу в роздачі.