Якщо вважаєте, що у покері фортуна до вас ну дуже неприхильна, подивіться відео нижче і переконаєтесь, що це ще квіточки. Мартін Стаусхольм на власній шкурі відчув усю біль цієї гри.

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Данський покерист, який виграв майже 3 мільйони доларів призових за кар’єру, мав усі шанси докинути принаймні ще 10К до банкролу. В турнірі WSOP 8-Handed No-Limit Hold'em з бай-іном 5 000 доларів Стаусхольм мав один із найкоротших стеків на баблі – виліт наступного гравця гарантував кожному учаснику щонайменше подвоєння бай-іну.

Власне Мартіну з великого блайнду довелось відправити увесь свій дріб’язок на середину столу із Q-6s під тиском Алекса Кітінга. Американець виявився позаду із 10-7о, ба більше флоп 3-5-7 (усі хрести) закрив данцю флеш і практично не залишав шансів агресору на перемогу. Але сталось диво.

Відео із мережі X PokerNews

Дилер відкрив тьорном десятку, подарувавши Кітінгу дві пари, а рівером – сімку і довершив фул-хауз. Такий ранаут шокував не лише безпосередніх учасників роздачі, але й того, хто роздавав. Дилеру пощастило, що Мартін Стаусхольм уміє програвати, а то б наслухався прокльонів на власну голову.

Українець шокував своєю реакцією, вигравши 1 000 000 доларів

Валентин Шабельник став одним зі щасливчиків, які витягли максимальне баунті в турнірі Mystery Millions в рамках WSOP. Утім, семизначна сума, схоже, не надто вразила нашого покериста.