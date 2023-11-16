Макс Нойгебауэр – бывший спортсмен, успешно перешедший в покер. Он играл в баскетбол на профессиональном уровне, даже вызывался в молодежную сборную Австрии. Но проблемы с коленом заставили закончить карьеру и отправиться в мир покера.

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Это не первый случай, когда бывшие австрийские спортсмены показывают класс за покерным столом. Совсем недавно на серии Triton настоящим героем для своей страны стал экс-футболист Марио Мосбек. В Монте-Карло он выиграл более 4 000 000 долларов.

Возвращаясь к турниру Main Event WSOPE в Розвадове, помимо Макса Нойгебауэра за финальным столом также был видеоблогер Эрик Тсай и профессионал по кэш-играм Альф Мартинссон. Но украинское покерное комьюнити болело за представителя своей страны Руслана Волкова.

Руслан Волков / Фото PokerNews

К сожалению, решающая стадия турнира для Руслана не задалась. Он начинал игру с одним из самых коротких стеков и отважно сопротивлялся практически 4 часа. У Волкова были все шансы получить средний стек, но выставление 10-10 в А-10 сложилось в пользу соперника из Литвы Каспараса Клезиса.

Напомним, что в этом турнире сражались 817 игроков, а общий призовой фонд Main Event WSOPE составил рекордные 7 761 500 евро. Руслан Волков оформил бест-кэш. За 7 место украинский покерист получил 193 000 евро.

В хедз-апе браслет разыгрывали Эрик Тсай и Макс Нойгебауэр. Австриец начинал сражение с перевесом по стеку в 3,5 раза и одержал победу хироколлом. Бывший баскетболист увез с собой главный трофей Мировой серии покера и 1 500 000 евро. Видеоблогер, помимо уникального контента, получил 891 00 евро.