Марио Мосбек завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. Его последним клубом был представитель австрийской Бундеслиги "Винер Нойштадт". Рано покинув спорт, 21-летний Мосбек отправился в кругосветное путешествие.

Интересно Мировая серия покера на Багамах: кто из знаменитостей нацелен выиграть браслет WSOP

Парень много путешествовал и играл в покер практически в каждой стране. Больших побед не было, но имя Марио Мосбека появлялось в призовых выплатах. Карьера австрийца развивалась так быстро, что уже через несколько лет бывший футболист покорял самые высокие лимиты.

В прошлом месяце Марио Мосбек выиграл титул в самом престижном турнире хайроллеров в онлайне, получив более 275 000 долларов. В хедз-апе он обыграл опытного покер-про Рамиро Петроне. Уже через неделю австриец отправляется в Монте-Карло, где проходит популярная серия Triton Poker. Там Мосбек ещё раз доказывает, что по праву считается одним из сильнейших хайроллеров современности.

Марио Мосбек со своей возлюбленной Амандой / Фото triton-series.com

Марио вышел за финальный стол самого дорогого турнира Triton Invitational с бай-ином 200 000 долларов. В компании настоящих покерных "тяжеловесов" он был чип-лидером. Австриец уверенно проложил себе путь к хедз-апу, но удача и опыт в решающей битве были на стороне американского профессионала Дэна Смита. Вице-чемпион Мосбек получил 2 690 000 долларов призовых.

Но на этом "Супер Марио" не остановился. Мосбек все же завоевал желанную статуэтку Triton Poker. В турнире Mystery Bounty с бай-ином 40 000 долларов австриец снова вышел за финальный стол и не оставил шансов соперникам. Вместе с трофеем он получил 1 438 000 долларов. Месяц назад Марио Мосбек обручился со своей возлюбленной Амандой. В Монте-Карло он сделал отличный подарок им обоим.