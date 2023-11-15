Бразильский футболист Неймар кажется, знает, чем займется, когда выйдет на футбольную пенсию. Звезда изумрудного газона уже не первый год "воюет" за овальными столами и небезуспешно.

К теме "Супер Марио": бывший футболист Марио Мосбек стал звездой дорогого покера

Недавно Неймар оформил звание вице-чемпиона престижного онлайн-турнира Titans Event и заработал свои очередные пятизначные призовые. Очевидно, что футболист не оставляет надежд довести дело до конца именно в этом ивенте.

В этот раз в "Битве титанов" с бай-ином 5 200 долларов Неймар занял шестое место, позволившее ему почти утроиться – 14 017 долларов призовых. А вот все лавры достались канадскому покеристу Паскалю Лефарнсуа, который за победу получил 93 157 долларов призовых.