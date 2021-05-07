Напомним, сначала канадец влетел аж на 1,2 миллиона долларов в принципиальной встрече с Дагом Полком. Это был настоящий унизительный разгром.

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Но этого Даниэлю оказалось мало и он решил сыграть с другой легендой покера Филом Хельмутом. В рамках шоу High Stakes Duel Негреану сначала проиграл американцу 50, а затем 100 тысяч долларов.

Негреану не утратил веры в собственные силы и уже объявил, что собирается взять реванш. Сумма взносов удвоится, и если третий хедз-ап матч между Даниэлем и Филом таки состоится, то оппоненты поставят на кон по 200 тысяч долларов!

Но статистика упорно не рекомендует канадцу идти на такой риск. По информации Hendonmob, в последний раз Даниэль выигрывал хедз-ап на крупном турнире целых восемь лет назад.

В 2013 году он победил в турнире WSOP Europe за 25 тысяч евро. Тогда Негреану заработал свой шестой золотой браслет и почти миллион евро.

С тех пор Даниэль десять раз останавливался в шаге от победы в различных турнирах.