30 сентября этого года престижный покерный фестиваль возвращается в большую игру. После летнего перерыва, Мировая серия покера снова состоится в офлайне. Кроме десятков тысяч покеристов, в Лас-Вегас отправятся сотни специалистов дилерского ремесла.

Невероятно, но факт – для проведения столь масштабного события привлекают около 1200 дилеров, ведь покерный фестиваль длится почти два месяца и вмещает в себя около 90 турниров. Впечатляет и количество участников Мировой серии. Скажем, в Главном событии 2019 года за титул чемпиона мира соревновались 8 569 покеристов. Один из самых дешевых ивентов – за 500 долларов – собрал целый город – 28 371 игроков. Соответственно, карты за десятками овальных столов раздают практически нон-стоп.

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Оплата труда дилера престижной покерной серии, на первый взгляд, довольно скромная – всего 9 долларов в час. Но это без учета приятного бонуса – доли от призового фонда конкретного турнира. Неплохие заработки, очевидно, требуют соответствующей квалификации дилера. Поэтому у организаторов есть немало требований к потенциальным работникам. Вот несколько ключевых:

Минимум 3 года дилерской практики в лицензированном покерном заведении.

Максимальная универсальность. Умение вести игру во многих разновидностях покера – Холдеме, Омахе, различных Дро-дисциплинах, и т.д.

Высокий уровень разговорного английского языка и математических навыков.

Опрятный внешний вид и умение соблюдать правила личной гигиены.



Дилеры на WSOP / reviewjournal.com

Важно также отвечать и стандартным критериям: коммуникабельность, неконфликтность, умение работать в большом коллективе. Ну и конечно, не помешает заручиться выносливостью, ведь в течение двух месяцев дилеров ждет 6-дневная рабочая неделя. Тщательный отбор организаторы WSOP начнут за несколько месяцев до старта серии. Рассмотрение заявок и собеседования стартуют уже в июне.