Фил Хельмут второй раз победил Даниэля Негреану в шоу High Stakes Duel. На этот раз триумф американца был чуть менее драматичным, чем предыдущий.

Напомним, месяц назад Хельмут сумел оформить просто грандиозный камбэк. Тогда он выиграл хедз-ап матч, хотя в какой-то момент встречи остался всего с десятой частью своего первоначального стека.

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В ответном матче ставки удвоились: Негреану и Хельмут поставили на кон по 100 тысяч долларов. Эксперты считали фаворитом канадского хайроллера.

На этот раз игры в одни ворота не было. Лидерство кочевало из рук в руки и шла вязкая, равная борьба. Всего поединок продолжался около пяти часов. Уже под занавес встречи Фил разыграл блеф, который стал украшением матча.

С одномастными тузом и двойкой американец так и не дождался флеша. Зато Даниэль получил пару девяток. В конце Хельмут рискнул, поставил на кон все... Негреану продумал около минуты и сбросил карты.

Уже в следующей раздаче все закончилось. На этот раз американец таки собрал флеш, который победил пару восьмерок оппонента. У Негреану есть месяц, чтобы попросить реванш. Канадец уже в сумме проиграл американцу 150 тысяч долларов!

Отметим, что до поединка с Негреану Хельмут трижды победил Антонио Эсфандиари. Поэтому в High Stakes Duel Фил пока не знает горечи поражений.