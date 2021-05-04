Уже в ночь с 5 на 6 мая две покерные легенды Фил Хельмут и Даниэль Негреану сойдутся во второй хедз-ап битве в рамках шоу High Stakes Duel.

Первый матч, вспомним, выиграл Хельмут, организовав почти фантастический камбэк: в какой-то момент у Фила оставалось лишь 10% стартового стека. Так что, пока на High Stakes Duel Хельмут – непобедим. Перед Негреану он трижды одолел Антонио Эсфандиари.

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Канадец попытается сломать эту тенденцию и по крайней мере букмекеры верят, что ему это удастся. Даниэль остается фаворитом дуэли, несмотря на поражение в первом матче. Коэффициент на его победу во втором раунде – 1,62. На успех Хельмута предлагают 2,42.

На этот раз соперники положат на стол по 100 тысяч долларов каждый и будут играть, пока кто-то не останется без фишек. Увидеть матч воочию, традиционно можно будет на портале PokerGo.