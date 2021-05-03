24-летний Марио Мосбек не жалеет, что приостановил карьеру профессионального футболиста. Австриец, который выступал на родине в низших дивизионах, переквалифицировался в покериста и гребет деньги лопатой.

Недавно Мосбек покорил свою самую большую покерную вершину, победив в Главном Событии SCOOP за 1050 долларов. Побив кило-поле с почти 6 тысячами входов, Марио заработал 838 тысяч долларов. Очередной успех не заставил ждать бывшего футболиста.

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Марио Мосбек оставил за спиной еще один солидный пелотон – из 3063 входов – и примерил перстень WSOP Circuit. Победа в турнире за 400 долларов Double Stack Million принесла австрийцу 129 700 долларов. Таким образом, Мосбек выиграл за неделю почти миллион долларов и практически сравнялся с заработками самого дорогого футболиста мира Лионеля Месси.