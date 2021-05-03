24-річний Маріо Мосбек не шкодує, що призупинив кар’єру професійного футболіста. Австрієць, який виступав на батьківщині у нижчих дивізіонах, перекваліфікувався у покериста і гребе гроші лопатою.

Нещодавно Мосбек підкорив свою найбільшу покерну вершину, тріумфувавши в Головній події SCOOP за 1050 доларів. Побивши кіло-поле із майже 6 тисяч входів, Маріо заробив 838 тисяч доларів. Черговий успіх не змусив чекати колишнього футболіста.

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Маріо Мосбек залишив за спиною ще один солідний пелотон – із 3063 входів – і приміряв перстень WSOP Circuit. Перемога в турнірі за 400 доларів Double Stack Million принесла австрійцю 129,7 тисяч доларів. Таким чином, Мосбек виграв за тиждень майже мільйон баксів і практично зрівнявся із заробітками найдорожчого футболіста світу Ліонеля Мессі.