Одна з головних зірок сучасного футболу Неймар у свої 29 ще далекий від завершення професійної кар’єри. Утім, схоже, бразилець уже визначився з тим, чим займатиметься, коли повісить бутси на цвях.

Неймар уже не раз зізнавався у своїй любові до покеру, а в недавньому інтерв’ю розповів, що попрощавшись із футболом, планує стати професійним покеристом, щоб мандрувати світом та грати у великих турнірах.

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Ось ще кілька цікавих цитат бразильця зі згаданого інтерв’ю:

Я почав грати в покер під час Чемпіонату світу з футболу в Бразилії у 2014 році. Тоді багато хто грав. Спочатку я просто спостерігав, а згодом гра мене зацікавила. Через кілька років я просто закохався у покер.

В покері я агресивний, як і на полі. Але мій друг Андре Аккарі (професійний покерист) навчив мене, як бути правильно-агресивним за столом.

Мені дуже подобається пара десяток (Неймар грає під номером 10), але моя улюблена рука – J-5. Звісно, не часто заходжу із нею в роздачу, але вона мені дуже подобається.

Моя сильна сторона в покері те, що мене складно прочитати. Постійно стараюся урізноманітнити руки, які відкриваю, щоб супернику було складно мене передбачити. Мій слабкий бік – це бажання розігрувати багато рук, але я стараюся це контролювати.

Я віддаю перевагу живому покеру. Навіть не знаю, що більш хвилююче: пенальті наприкінці матчу, чи блеф за величезний банк.