Одна из главных звезд современного футбола Неймар в свои 29 еще далек от завершения профессиональной карьеры. Впрочем, похоже, бразилец уже определился с тем, чем будет заниматься, когда повесит бутсы на гвоздь.

Неймар уже не раз признавался в своей любви к покеру, а в недавнем интервью рассказал, что попрощавшись с футболом, планирует стать профессиональным покеристом, чтобы путешествовать по миру и играть в больших турнирах.

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Вот еще несколько интересных цитат бразильца из упомянутого интервью:

Я начал играть в покер во время Чемпионата мира по футболу в Бразилии в 2014 году. Тогда многие играли. Сначала я просто наблюдал, а потом игра меня заинтересовала. Через несколько лет я просто влюбился в покер.

В покере я агрессивен, как и на поле. Но мой друг Андре Аккари (профессиональный покерист) научил меня, как использовать эту агрессию в своих интересах.

Мне очень нравится пара десяток (Неймар играет под номером 10), но моя любимая рука – J-5. Конечно, не часто захожу с ней в раздачу, но она мне очень нравится.

Моя сильная сторона в покере то, что меня сложно прочитать. Постоянно стараюсь разнообразить руки, которые открываю, чтобы сопернику было сложно меня прочитать. Мой слабая сторона – это желание разыгрывать много рук, но я стараюсь это контролировать.

Я предпочитаю живой покер. Даже не знаю, что более волнительно: пенальти в конце матча, или блеф за огромный банк.