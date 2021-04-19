Андрей Любовецкий – один из самых успешных украинских покеристов на данный момент. В частности, в составе сине-желтой сборной он дважды становился чемпионом мира по матч-покеру. В то же время, и в индивидуальных соревнованиях Любовецкий раз за разом демонстрирует свой высокий класс.

Так, в прошедшие выходные Андрей, выступая под ником "Andre_Hansen", стал победителем одного из турниров очень престижной онлайн-серии SCOOP. Украинцу покорились соревнования хайроллеров по Безлимитному Холдему 6-max.

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Несмотря на солидный бай-ин 2 100 долларов, турнир собрал 254 входа и длился почти 7 часов. Последним соперником Любовецкого стал мальтийский покерист FreeLancerZZ, одолев которого, Andre_Hansen оформил титул чемпиона SCOOP и заработал 98 тысяч долларов призовых. В ІТМ этого турнира пробился и еще один представитель Украины Павел "Remi Lebo_10" Коленковский. Он финишировал на 23-м месте, за что получил 6 226 долларов.

Возвращаясь к Андрею Любовецкому, то для него это уже второй титул SCOOP. Свой первый занос он оформил еще в 2018 году, заработав на тот момент самые большие призовые за карьеру – почти 230 тысяч долларов.