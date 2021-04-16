Представители игровой индустрии нередко генерируют интересные бизнес-идеи, которые впоследствии подхватывают в других сферах.

Все шансы стать именно такой идеей, имеет инициатива казино и покерной площадки Cosmopolitan в Лас-Вегасе. Боссы заведения решили премировать своих работников за то, что они будут проходить вакцинацию от COVID. Более того, в Cosmopolitan разработали такую систему премирования, которая еще и поощряет работников убеждать своих коллег получить прививку.

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Итак, если до 1 мая вакцину получат 60% служащих казино, то все они положат в карман по 50 долларов премии. Если процент вакцинированных достигнет 70%, то бонус вырастет до 100 долларов, 80% – 250 долларов, 90% – 350 долларов. Наконец, если к 1 мая прививки получат все рабочие Cosmopolitan, то каждый из них получит по 500 баксов премии! Следовательно, учитывая количество своих работников, казино может потратить на эти бонусы более 1 миллиона долларов.

Но понять мотивы менеджмента не сложно. Большое количество вакцинированных работников позволит Cosmopolitan заработать на полную мощность, а затем обойти конкурентов.

Можно не сомневаться, что в той или иной форме, эту идею подхватят остальные заведения Лас-Вегаса, а это дает все основания надеяться, что в этом году мы таки сможем увидеть главное покерное событие планеты WSOP, в его привычном офлайн-формате.