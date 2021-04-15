Казалось бы, невероятные для других сфер деятельности истории успеха, в покере – практически обыденность.

Совсем недавно создателем такого, почти фантастического результата стал литовский покер-про Гражвидас "Grazvydas" Контаутас. Ему удалось превратить 4 тысячи долларов в 1 миллион долларов всего за 7 дней!

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Литовец играл в кэш Пот-Лимит Омаху с блайндами 200/400 долларов в оригинальном формате 7-day No Rathole. Его фишка в том, что игрок не может сесть за стол со стеком больше 10 больших блайндов, а в течение следующих 7 дней начинать игру можно только с той суммой, с которой закончил предыдущую сессию.

Такой вот лестницей, сумма рядом с именем Гражвидаса за столом изо дня в день увеличивалась до миллиона долларов. На седьмой день игры, когда Контаутас уже "раскрутился" до миллиона, с ним уже не хотел соревноваться ни один другой покерист. Противостоять кому-то, кто поймал такой апстрик, действительно себе дороже.