Украинский покерист Андрей Держипольский занял третье место в турнире High Roller. За финальным столом наш игрок пересидел россиянина Арсения Малинова и белоруса Никиту Бодяковского.

Бай-ин в турнир стоил 5,2 тысячи долларов. Почти 60 входов позволили существенно перебить гарантию. Призовой фонд составил не заявленные 200, а почти 300 тысяч баксов.

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Высокий уровень этого турнира подчеркивает то, что такие акулы покера, как Сэм Гринвуд и Майкл Аддамо, не смогли попасть в призы. Зато это удалось россиянину Арсению Малинову. Он занял седьмое место и получил 12,7 тысячи долларов. Звездный белорус Никита Бодяковский вылетел на шестой строчке и заработал 15,2 тысячи "зеленых".

Также отметим, что Держипольский смог опередить другого известного покериста, британца Бенджамина Ролле (четвертое место, 25,6 тысячи долларов). Андрей же завершил борьбу на третьей строчке, выиграв 35,8 тысячи баксов призовых.

В финальном хедз-апе финн Йони Юкимайнен разобрался с американцем Джонатаном Ван Флитом. Финн получил статус чемпиона и 88,5 тысяч долларов, раннер-ап заработал 55,2 тысячи "зеленых".