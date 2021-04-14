Український покерист Андрій Держипільський посів третє місце у турнірі High Roller. За фінальним столом наш гравець пересидів росіянина Арсенія Малінова і білоруса Микиту Бодяковського.

Бай-ін у турнір коштував 5,2 тисячі доларів. Майже 60 входів дозволили суттєво перебити гарантію. Призовий фонд склав не заявлені 200, а майже 300 тисяч баксів.

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Високий рівень цього турніру підкреслює те, що такі акули покеру як Сем Грінвуд і Майкл Адамо не змогли потрапити у призи. Натомість, це вдалося росіянину Арсенію Малінову. Він посів сьоме місце та отримав 12,7 тисяч доларів. Зірковий білорус Микита Бодяковський вилетів на шостій сходинці і заробив 15,2 тисячі "зелених".

Також відзначимо, що Держипільський зміг випередити іншого відомого покериста, британця Бенджаміна Ролле (четверте місце, 25,6 тисяч доларів). Андрій же ж завершив боротьбу на третій сходинці, вигравши 35,8 тисяч баксів призових.

У фінальному хедз-апі фін Йоні Юкімайнен розібрався з американцем Джонатаном Ван Флітом. Фін отримав статус чемпіона і 88,5 тисяч доларів, раннер-ап заробив 55,2 тисячі "зелених".