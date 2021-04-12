23-річний харків’янин Ілля "ALOHADANCE" Коробкін донедавна був відомий, насамперед, своїми успіхами у кіберспорті.

Ілля – один із найуспішніших та найпопулярніших українських гравців у DOTA2. Понад пів мільйона фоловерів на Twitch, говорять самі за себе. Проте останніми місяцями на каналі Коробкіна все більше відео не з кіберспортивних поєдинків, а з покерних змагань.

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У листопаді минулого року ALOHADANCE став віце-чемпіоном одного з турнірів EPT Online, де виграв понад 70 тисяч доларів. З того часу Ілля практично не пропускає великих серій.

От і на Spring Championship of Online Poker, який стартував на початку квітня, Коробкін вже встиг довести свої покерні навички. В турбо-турнірі із Безлімітного Холдему з бай-іном 530 доларів українець зумів вийти за фіналку, де посів шосте місце. Цей успіх приніс йому майже 15 тисяч доларів призових. Усього ж за тиждень гри на SCOOP, Ілля виграв уже близько 40 тисяч баксів.