23-летний харьковчанин Илья "ALOHADANCE" Коробкин до недавнего времени был известен, прежде всего, своими успехами в киберспорте.

Илья – один из самых успешных и популярных украинских игроков в DOTA2. Более полумиллиона фолловеров на Twitch, говорят сами за себя. Однако в последние месяцы на канале Коробкина все больше видео не по киберспортивным поединкам, а по покерным соревнованиям.

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В ноябре прошлого года ALOHADANCE стал вице-чемпионом одного из турниров EPT Online, где выиграл более 70 тысяч долларов. С тех пор Илья практически не пропускает больших серий.

Вот и на Spring Championship of Online Poker, который стартовал в начале апреля, Коробкин уже успел доказать свои покерные навыки. В турбо-турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 530 долларов украинец сумел выйти за финалку, где занял шестое место. Этот успех принес ему почти 15 тысяч долларов призовых. Всего же за неделю игры на SCOOP, Илья выиграл уже около 40 тысяч баксов.