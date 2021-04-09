Павел Векслер стал одним из героев покерной недели, выиграв шестизначные призовые и титул в престижном онлайн-турнире. Интересными деталями своей карьеры украинец поделился в интервью коллегам по цеху Федору Трунцеву и Дмитрию Шахову.

Как и большинство покеристов, уроженец Крыма делал свои первые покерные шаги в бесплатных онлайн-турнирах. Благодаря победе в одном из фрироллов, Павел Векслер выиграл первые неплохие призовые – 160 баксов. Недавно украинец занес в одном турнире почти в 2 тысячи раз больше, оформив свою пока самую результативную победу в карьере.

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Призовые, которые составили почти 266 тысяч евро, не особо изменят его жизнь, признается Павел. Но в удовольствии пощекотать себе нервы покерист не откажет. Он планирует сыграть турниры хайроллеров за 10 и 25 тысяч долларов. Однако прежде всего, украинцу не помешает хорошенько отдохнуть – заслуженный отпуск проведет на одном из пляжей Мексики.

Своеобразную перезагрузку Векслер регулярно практикует и непосредственно во время игровых сессий. В холодильнике у Павла наготове постоянно есть кастрюля с ледяной водой. В течение короткого перерыва в турнирах, покерист устраивает экстремальные обливания, что позволяет ему моментально охладить тело и мозг от горячих игровых сессий.