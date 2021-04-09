Известный украинский покерист Андрей Новак стал чемпионом соревнования Thursday Thriller Bounty.

Бай-ин в турнир стоил 10,3 тысячи баксов, но несмотря на это нашлось 154 желающих попробовать свои силы.

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Самым успешным среди них стал наш спортсмен Андрей "STiger" Новак. Кроме чемпионского титула, за первое место украинец получил 352 тысячи долларов + 240 тысяч баксов баунти за выбивание оппонентов!

В сумме Андрей заработал 592 тысячи "зеленых". Роскошное выступление! Особенно, если учесть, что раннер-ап турнира финн Сами Келопуро получил сравнительно скромные 122 тысячи долларов.

Напомним, неделю назад Новак попал за финальный стол другого турнира покерных богачей.