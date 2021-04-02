Андрей "STiger" Новак продолжает стабильно зарабатывать в онлайн-покере. Один из лучших украинских МТТ-игроков в истории остановился в 4 шагах от титула в турнире за 2 600 долларов.

Турнир хайроллеров собрал 124 входа, благодаря чему покеристам удалось перебить гарантию – до 311 000 долларов. В призы попали лишь 20 сильнейших, среди них и украинец Андрей Новак – наш самый успешный регуляр последних двух лет. "STiger" занял 5 место и получил 17 649 долларов призовых.

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Гораздо более солидный приз получил чемпион – Джейсон Кун – один из лидеров рейтинга "All time money list". Американец, выигравший за карьеру в "живых" турнирах более 31 миллиона долларов, добавил в свою копилку чуть больше 76 тысяч долларов.