Андрій "STiger" Новак продовжує стабільно заробляти в онлайн-покері. Один із найкращих українських МТТ-гравців в історії зупинився за 4 кроки від титулу в турнірі за 2 600 доларів.

Турнір хайролерів зібрав 124 входи, завдяки чому покеристам вдалось перебити гарантію – до 311 000 доларів. В призи потрапили лише 20 найсильніших, серед них і українець Андрій Новак – наш найбільш успішний регуляр останніх двох років. "STiger" посів 5 місце і отримав 17 649 доларів призових.

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Більш як у 4 рази солідніший приз отримав чемпіон – Джейсон Кун – один із лідерів рейтингу "All time money list". Американець, який виграв за кар’єру в "живих" турнірах понад 31 мільйон доларів, докинув у свою скарбничку трохи більше 76 тисячі доларів.