Украинский покерист Павел Векслер стал чемпионом Главного события Irish Poker Open. Игрок с ником "MountainRose" стал богаче на 266 тысяч долларов!

Бай-ин в турнир стоил 1,1 тысячи долларов, а общий призовой фонд составил 1,8 миллиона американской валюты.

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Интересно, что за финальный стол украинец усаживался с седьмым стеком из девяти участников. Но это не помешало Павлу в решающий этап соревнования мобилизоваться и досидеть до хедз-апа.

Там ему противостоял болгарин Стоян Обрешков. У Векслера было вдвое больше фишек. Оппоненты решили заключить сделку: украинец получил 266 тысяч долларов, его оппонент – 225 тысяч долларов.

После десятиминутной паузы, о которой попросил Стоян, чтобы потанцевать с женой, соперники разыграли титул чемпиона. Эту дуэль уверенно выиграл Павел!

Отметим, что другой украинский покерист Павел Колинковский финишировал семнадцатым и заработал 10,2 тысячи долларов.