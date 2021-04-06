Звезда ПСЖ и сборной Франции нашел утешение в покере. Форвард успешно сыграл в турнире серии SCOOP.

Напомним, в сверхважном поединке чемпионата Франции ПСЖ неожиданно проиграл прямому конкуренту Лиллю. Неймар сыграл ужасный матч и на десерт еще и заработал красную карточку.

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И все же бразилец нашел возможность немного подсластить горькую пилюлю. Он удачно сыграл в SCOOP-106.

Бай-ин в турнир стоил 250 евро. Из 133 участников Неймар смог занять шестое место и заработать 1750 евро.

Конечно, для одного из лучших футболистов современности это просто копейки,ведь лидер ПСЖ зарабатывает более трех миллионов в месяц. Но главное, что бразилец улучшил свое настроение и хорошо провел время.

Отметим, что в среду ПСЖ ждет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии". Эта дуэль станет повторением прошлогоднего финала самого престижного клубного турнира Европы.