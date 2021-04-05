Дэвид Хендрикс с красноречивым прозвищем "Атомная бомба" стал настоящим героем живой серии Pearl River Poker Open в США.

30-летний Хендрикс страдает от редкого генетического заболевания – спинальной мышечной атрофии. Она проявляется в очень раннем возрасте и в большинстве случаев быстро приводит к летальному исходу.

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Однако, в свои 30 Дэвид – самый старый человек с таким диагнозом в Америке. По его же словам, так долго и успешно бороться с болезнью ему удается, среди прочего, благодаря любимому занятию – покера.

Не имея возможности заниматься игровыми видами спорта, в 14 лет Хендрикс приобрел в книжном магазине "Супер систему" Дойла Брансона и это изменило его жизнь:

Я никогда не забуду тот день. Ведь тогда я нашел дело, которым не просто мог заниматься, но и делать это столь же хорошо, как любой другой. Когда я сижу за покерным столом в своей коляске, то чувствую, что нахожусь именно в том месте, где должен быть. Здесь я как будто дома.



Дэвид с группой поддержки / фото: pokernews

Дэвид стал постоянным участником частных игр и регулярных турниров в своем регионе. А роль покерного менеджера Хендиркса взяла на себя его 73-летняя бабушка, которая возит Дэвида на все турниры и помогает с организационными моментами. И кроме того, покериста поддерживают еще много родственников и друзей, которые едва сдерживали слезы после его триумфа.

Хендрикс одолел поле из 264 участников, выиграл 6 тысяч долларов и красноречиво доказал, что никакой диагноз не является приговором для человека, имеющего цель.