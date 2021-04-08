Український покерист Павло Векслер став чемпіоном Головної Події Irish Poker Open. Гравець на прізвисько "MountainRose" став багатшим на 266 тисяч баксів!

Бай-ін у турнір коштував 1,1 тисячу доларів, а загальний призовий фонд склав 1,8 мільйона американської валюти.

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Цікаво, що за фінальний стіл українець вмощувався зі сьомим стеком із дев’яти учасників. Але це не завадило Павлові у вирішальний етап змагання мобілізуватися та досидіти до хедз-апу.

Там йому протистояв болгарин Стоян Обрешков. У Векслера було вдвічі більше фішок. Опоненти вирішили укласти угоду: українець отримав 266 тисяч доларів, його опонент – 225 тисяч баксів.

Після десятихвилинної паузи, про яку попросив Стоян, аби потанцювати з дружиною, суперники розіграли титул чемпіона. Цю дуель впевнено виграв Павло!

Відзначимо, що інший український покерист Павло Колінковський фінішував сімнадцятим і заробив 10,2 тисячі доларів.