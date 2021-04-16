Представники ігрової індустрії не рідко генерують цікаві бізнес-ідеї, що згодом підхоплюють у інших сферах.

Усі шанси стати саме такою ідеєю, має ініціатива казино та покерного майданчика Cosmopolitan у Лас-Вегасі. Боси закладу вирішили преміювати своїх працівників за те, що вони проходитимуть вакцинацію від COVID. Більше того, у Cosmopolitan розробили таку систему преміювання, яка ще й заохочуватиме робітників переконувати своїх колег отримати щеплення.

Читайте також: Литовець перетворив 4 000 доларів в 1 000 000 за тиждень

Отож, якщо до 1 травня вакцину отримають 60% працівників казино, то всі вони покладуть у кишеню по 50 доларів премії. Якщо відсоток вакцинованих сягне 70, то бонус виросте до 100 доларів, 80% – 250 доларів, 90% – 350 доларів. Врешті, якщо до 1 травня щеплення отримають всі робітники Cosmopolitan, то кожен з них отримає по 500 баксів премії! Відтак, зважаючи на кількість своїх працівників, казино може витривати на ці бонуси понад 1 мільйон доларів.

Та зрозуміти мотиви менеджменту не складно. Велика кількість вакцинованих робітників, дозволить Cosmopolitan уже незабаром запрацювати на повну потужність, а відтак обійти конкурентів.

Можна не сумніватися, що у тій чи іншій формі, цю ідею підхоплять решта закладів Лас-Вегаса, а це дає усі підстави сподіватися, що цього року ми таки зможемо побачити головну покерну подію планети WSOP, у її звичному офлайн форматі.