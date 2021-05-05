Игрок из столицы Техаса города Остин Джун Парк, стал чемпионом исторического, самого дорогого турнира в истории штата.

Из-за довольно строгих законов в Техасе ранее не удавалось организовать большие и дорогие турниры. Казино штата работают по другой системе, чем игорные залы в других уголках США.

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Чтобы не нарушать законов, заведения штата функционируют как членские клубы. Все желающие вносят ежемесячную плату и получают игровое время.

В последнее время такая система стала довольно успешной, клубы разрослись, поэтому Главным Событием серии Lone Star стал огромный турнир с бай-ином 1,3 тысячи долларов. Солидную гарантию в один миллион баксов участники перебили более чем вдвое.

1818 входов подняли призовой фонд до почти 2,1 миллиона "зеленых"! В призовую зону попали 220 покеристов, а чемпионом исторического события стал Джун Парк, заработав 271,5 тысяч долларов.

Отметим, что в конце мая другой покерный клуб Техаса Prime Social планирует организовать еще один подобный турнир, поэтому за один месяц в штате может произойти сразу два миллионных события.