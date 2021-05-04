Известный итальянский хайроллер Дарио Саммартино рассказал о покерном стиле звездного футболиста.

Саммартино рассказал, что встретился с бразильцем в однодневном турбо-турнире с бай-ином в 25 тысяч долларов. Участие также принимали другие известные футболисты Жерар Пике и Артуро Видаль.

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По словам Дарио, защитник Пике действовал очень осторожно, а нападающий Неймар наоборот был ужасно агрессивным. Он разыгрывал едва ли не каждую руку, охотно блефовал и не боялся рисковать.

Правда, по мнению Саммартино, это была агрессия ради агрессии, без какой-то явной стратегии. Неймар играл для удовольствия, было заметно, что лидер сборной Бразилии и ПСЖ ужасно любит покер.

Напомним, недавно Неймар признался, что после завершения футбольной карьеры собирается попробовать себя в покере. Но Дарио Саммартино считает, что бразильцу лучше этого не делать:

Покер на высоких лимитах – это игра необходимости. Речь не только о деньгах, но и о потребности в победе и конкуренции. Вряд ли человек, достигший такого успеха в футболе, сможет быть столь же мотивированным и за столом. Покер для него навсегда останется как хобби – здесь он будет сиять как солнце.

Напомним, сегодня вечером Неймар вместе с ПСЖ сыграют ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. В первом поединке французы уступили дома 1:2.