Відомий італійський хайролер Даріо Самартіно розповів про покерний стиль зіркового футболіста.

Самартіно розповів, що зустрівся з бразильцем в одноденному турбо-турнірі з бай-іном у 25 тисяч доларів. Участь також брали інші відомі футболісти Жерар Піке та Артуро Відаль.

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За словами Даріо, оборонець Піке діяв дуже обережно, а нападник Неймар навпаки був страшенно агресивним. Він розігрував чи не кожну руку, залюбки блефував та не боявся ризикувати.

Щоправда, на думку Самартіно, це була агресія заради агресії, без якоїсь явної стратегії. Неймар грав для задоволення, було помітно, що лідер збірної Бразилії та ПСЖ страшенно любить покер.

Нагадаємо, нещодавно Неймар зізнався, що після завершення футбольної кар’єри збирається спробувати себе у покері. Але Даріо Самартіно вважає, що бразильцеві краще цього не робити:

Покер на високих лімітах — це гра необхідності. Мова не лише про гроші, але й про потребу в перемозі та конкуренції. Навряд людина, яка досягнула такого успіху в футболі зможе бути настільки ж вмотивованим і за столом. Покер для нього назавжди залишиться як хобі — тут він буде сяяти як сонце.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Неймар разом із ПСЖ зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. У першому поєдинку французи поступилися вдома 1:2.